По словам глава Минобороны, даже если его уволят через 100 дней - он это сможет откровенно показать обществу.

Украина входит в 2024 год с готовым планом по необходимому количеству оружия для ВСУ, включительно с потребностью в дронах.

Поэтому, даже если действующего главу Минобороны Украины Рустема Умерова уволят через 100 дней, соответствующий план уже готов, его можно будет показать украинцам. Об этом заявил лично министр в интервью "Суспільному".

"Я своим коллегам сказал: если меня через 100 дней уволят, я смогу обществу ответить, что план 2024-го мы сделали. И в этом плане есть количество по всей номенклатуре включительно с дронами", - заявил Умеров.

Чиновник указал, что Украина уже начала реализацию необходимых закупок и производства, учитывая потребности ВСУ. Также государство работает по этому вопросу с международными партнерами. "Все количество, которое озвучивают и волонтеры, и руководство, мы можем выполнить", - акцентировал глава Минобороны.

Он уточнил, что после подготовки плана по закупкам оружия на 2024 год, около 55 млрд грн уже выделили как первый транш именно на дроны. Изначально предполагалось, что этим вопросом ведомство займется со следующего года, но из-за необходимости увеличить закупки переброску денег от Госспецсвязи на Минобороны "на дроны" ускорили.

"Потому как Минобороны сейчас работаем согласно утвержденному плану - ускорить и увеличить способность закупки, производства, отдельно от уже утвержденных 55 миллиардов", - указал министр.

Финальная цель Украины - увеличить количество закупок до максимально возможного уровня, добавил он.

Промышленность Украины способна дать боеприпасы на миллион дронов

Недавно глава Минстратегпрома Александр Камышин отдельно уточнил, что промышленность государства способна поддержать "дроновое производство" и обеспечить боеприпасами не менее миллиона единиц соответствующего оружия.

Украина имеет все возможности, чтобы реализовать такое производство. Всего есть около 50 производителей боеприпасов (как государственных, так и частных и международных), которые готовы за это взяться.

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