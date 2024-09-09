Также в Швеции высказались относительно передачи Украине истребителей Gripen.

Швеция передаст Украине 17-й пакет помощи с новыми мерами военной поддержки, общая сумма составляет - 4,6 млрд шведских крон (443 млн долларов). Об этом заявил министр обороны страны Пал Йонсон, пишет Reuters.

По его словам, новый пакет помощи будет включать боеприпасы для боевых машин пехоты, которые Швеция уже передала Украине, а также закупки, которые будут способствовать передаче истребителей Gripen в будущем, хотя решение о такой передаче еще не приняли.

"Мы хотим иметь возможность передать Украине истребители Gripen на возможно более позднем этапе", - подчеркнул Йонсон на пресс-конференции. Видео дня

Передача истребителей Gripen для Украины - что известно

Как писал УНИАН, в июле министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрём подчеркнул, что его страна готова передать Украине истребители Gripen в будущем.

"Это не только получить самолеты и подготовить пилотов. Это сложные системы, и внедрять две из них одновременно было бы слишком сложно. Но это не означает, что Швеция не открыта для продолжения с истребителями Gripens, если и когда программа F-16 будет завершена. Опять же, это дело Украины, а не правительства Швеции", - отметил он.

В то же время военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан считает, что Украина могла бы получить первые истребители Saab JAS-39 Gripen до конца этого года.

"Самолеты могут быть быстро, в течение месяца их передадут. Вопрос - в подготовке пилотов. Для того чтобы подготовить пилотов, нужно три-четыре месяца. Точнее, переподготовить. А техсостав - до полугода", - объяснил он.

Вас также могут заинтересовать новости: