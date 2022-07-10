По словам Алексея Резникова, ВСУ нуждаются в дальнобойной технике, которая сможет поражать цели на дистанции 150 километров.

Украина прошла "тест" на использование западных образцов РСЗО, в частности, HIMARS. Однако ВСУ нуждаются в срочных поставках большего количества оружия. Требуется дальнобойная техника, которая сможет поражать цели на дистанции 150 километров.

Соответствующие заявления сделал министр обороны Украины Алексей Резников в интервью изданию The Wall Street Journal.

"Нам нужно было их [западных партнеров] убедить, предъявить им доказательства. В случае с Изюмом мы точно нацелились на российский командный центр воздушных операций. Это было действительно точно. Наши партнеры увидели это и сказали: "Вы прошли тест", — сообщил Резников.

По словам министра обороны, высокомобильные реактивные системы залпового огня HIMARS изменили правила войны в Украине. Однако противостояние с Россией "идет мрачно". ВСУ нуждаются в срочных поставках больших объемов оружия. Особенно необходима техника, которая будет поражать цели на огромных дистанциях.

"Россияне используют РСЗО, которые могут бить на 120 километров. Поэтому нам нужно что-то подальше — 150 [километров]. И мы доберемся туда", — добавил Резников.

Напомним, первая партия HIMARS от США включала только четыре системы. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, сейчас в Украине действуют девять упомянутых или аналогичных РСЗО. Он также подчеркнул, что армия нуждается в большем количестве таких комплексов.

Президент США Джо Байден 8 июля объявил о новом пакете военной помощи для Украины общей стоимостью $400 миллионов. В него войдут четыре единицы HIMARS и боеприпасы.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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