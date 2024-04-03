Не в интересах Украины более детально разбирать, чем именно был нанесен удар по Татарстану, говорит аналитик.

После вчерашних успешных ударов по военному и нефтеперерабатывающему заводам в Татарстане очевидно, что Украина смогла создать средство поражения, мощнее дрона-камикадзе Shahed.

Об этом в комментарии LIGA.net заявил военный аналитик Defence Express Иван Киричевский. По его словам, россияне сейчас в состоянии неопределенности из-за налетов беспилотников.

"У россиян нет дронов-камикадзе с фактической дальностью полета более 1000 километров. Все "шахэды" во время атак на Украину запускаются из приграничных районов или из временно оккупированного Крыма", - пояснил эксперт.

Видео дня

По его словам Киричевского, не в интересах Украины более детально разбирать, чем именно был нанесен удар по Татарстану, чтобы не помогать оккупантам выйти из состояния стратегической неопределенности.

"Россияне только оправились после первых волн ударов по российским НПЗ. Начали думать над усилением защиты. Даже пошли на прямой косплей наших мобильных огневых групп, надеясь сбивать наши дроны-камикадзе, когда они будут пролетать линию фронта. А тут им еще раз выбили табуретку из-под ног", - отметил Киричевский.

Удары по Татарстану: что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на 2 марта Силы обороны нанесли удары по двум объектам РФ в Татарстане. Одной из целей стал нефтеперерабатывающий завод в Нижнекамске, где после удара возник пожар.

Второй целью Сил обороны стал завод по производству "шахедов", который расположен в городе Елабуга. Сейчас это один из самых глубоких ударов Сил обороны на территории РФ за время полномасштабного вторжения.

Вас также могут заинтересовать новости: