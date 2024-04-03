Украинская отрасль производства беспилотных летальных аппаратов развивается очень динамично, подчеркнул представитель ГУР МО.

Результативная атака дронов на Татарстан обросла новыми деталями. В украинской разведке заявили, что оружие от партнеров Украины не использовались при поражении объектов в РФ.

Об этом сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в комментарии "Радио Свобода". В то же время он отметил, что не может подтвердить причастность ГУР или СБУ к этим событиям. "Мы не будем ни подтверждать, ни опровергать официально. Но видим, что грохот и "бавовна" на территории государства-агрессора продолжаются, продолжаются именно на военных объектах, которые непосредственно задействованы в геноцидной войне России против Украины... Можем констатировать, что в этих событиях оружие и средства иностранного производства наших партнеров не используются. Это факт", - заявил Юсов.

Но подтвердил, что поражено было, в частности, предприятие по сборке "Шахедов" (россияне маркируют их как "Герань"). "И, собственно, цели были поражены. Интересным моментом является то, что часть разрушений других соседних объектов была следствием действия российской так называемой противовоздушной обороны, противоракетной. Это не впервые. Пытаясь сбивать какие-то другие цели, они сами себе, как правило, больше всего и вредят", - отметил Юсов.

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Представитель ГУР не ответил, чем именно наносились удары по объектам в Елабуге и Нижнекамске, которые находятся на расстоянии более 1000 километров от Украины, однако отметил при этом, что украинская отрасль беспилотных летательных аппаратов развивается очень неплохо.

"То, что украинская отрасль производства беспилотных летальных аппаратов развивается, и развивается очень динамично, это факт. Этого не стоит скрывать. Конечно, все современные технологии, которые есть в мире, они применяются для того, чтобы совершенствовать украинские средства поражения. И что касается расстояния, и что касается автономности и точности. Да, над этим всем работа ведется. И современные технологии там применяются. Когда будет возможность, мы это все сможем подробнее увидеть и проговорить. Когда появилась возможность показать Мagura V5 (украинская многоцелевая надводная беспилотная лодка, разработанная для ГУР Министерства обороны Украины), то, собственно, мир увидел достаточно подробно и вблизи. Пока что дополнительная информация на эту тему, скажем, нежелательна из соображений безопасности", - подчеркнул Юсов.

В центре внимания Татарстан - атака обросла такими деталями

Как сообщал УНИАН, вчера в соцсетях и СМИ была распространена информация, что в ночь на 2 марта были нанесены удары по двум объектам РФ в Татарстане. Одной из целей стал нефтеперерабатывающий завод в Нижнекамске, где после удара возник пожар. Второй целью стал завод по производству "Шахедов", который расположен в городе Елабуга. Позже источники сообщили, что за атакой на НПЗ стоят СБУ и ГУР.

По данным источников, украинский дальнобойный дрон попал в установку первичной переработки нефти на НПЗ в Нижнекамске, после чего там возник пожар. Мощность этой установки составляла 8 млн тонн нефти, а это - 2,6% от общей годовой переработки РФ в год. Кроме того, этот завод входит в пятерку крупнейших НПЗ России.

Издание Forbes опубликовало материал, в котором пишет, что Украина оснастила легкие самолеты типа Cessna пультами дистанционного управления, начинила их взрывчаткой и запустила по российскому заводу по производству беспилотников в Елабуге.

Отмечается, что очевидцы атаки зафиксировали, как легкомоторный самолет врезался в завод, который выпускает сконструированные в Иране беспилотники типа "Шахед". В результате атаки произошел мощный взрыв. Масштабы атаки свидетельствуют о том, что размер взрывной нагрузки самолета, переделанного в дрон-камикадзе, был достаточно большим. Классическая Cessna 172 может перевозить груз весом в 0,5 тонны на расстояние до 1 100 км.

Эксперт Иван Киричевский заявил, что после вчерашних успешных ударов по военному и нефтеперерабатывающему заводам в Татарстане очевидно, что Украина смогла создать средство поражения, мощнее дрон-камикадзе "Шахед".

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