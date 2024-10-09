Основополагающий вопрос для союзников Украины заключается в том, продолжат ли они позволять Путину извлекать выгоду из военной агрессии, отметили в издании.

Разговоры об уступках Украины, вероятно, только укрепят уверенность Путина в том, что Россия сможет "пережить Запад" в этой войне, пишет Bloomberg.

"Хотя конкретные уступки не упоминались, много говорят о том, что Украина потенциально получит надежные гарантии безопасности в обмен на признание того, что она не может вытеснить российские войска с оккупированных территорий на данный момент", - отмечается в публикации.

Под указанными гарантиями безопасности некоторые подразумевают даже членство в НАТО, приводя в пример опыт Западной Германии во время разделения с Восточной Германией, пишет издание.

Видео дня

В то же время, как акцентировали в Bloomberg, нет никаких признаков того, что Путин вообще заинтересован в переговорах.

В статье напоминают, что Путин все еще оккупирует части соседней Грузии, украинский полуостров Крым и продолжает вести боевые действия на востоке Украины, получая при этом всем лишь сдержанную реакцию со стороны США и Европы.

"Для союзников Украины основополагающий вопрос заключается в том, продолжат ли они позволять Путину извлекать выгоду из военной агрессии и какой ценой это им обойдется в будущем", - добавили в Bloomberg.

Разговоры об уступках Украины - что сообщалось

Напомним, в Financial Times на днях сообщили, что союзники Украины все активнее обсуждают вариант окончания войны путем определенных договоренностей. Как отмечалось, заключаются эти договоренности в том, Украина получит гарантии безопасности, а РФ сохранит контроль над оккупированной территорией.

Речь идет о вступлении в НАТО в обмен на земли. Таким образом, Украине предлагают "немецкую модель" мира.

Вас также могут заинтересовать новости: