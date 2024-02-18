По состоянию на второй год войны украинские потребности в танках стали намного больше, чем в 2022 году.

После двух лет войны России против Украины украинские войска имеют столько же активных танков, сколько и до нападения РФ в феврале 2022 года - около тысячи единиц.

"В целом, по нашим оценкам, через два года после полномасштабного вторжения количество основных боевых танков, находящихся на вооружении украинских Вооруженных сил, остается близким к довоенному уровню", - цитирует Forbes заявление Международного института стратегических исследований в Лондоне.

Отмечается, что с 2022 года сухопутные войска Украины увеличились вдвое. Сегодня это около сотни бригад армии, десантно-штурмовой, морской пехоты, территориальной и Национальной гвардии, численностью не менее 2000 человек и десятки техники каждая.

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В то же время, хотя Украине удалось сохранить общий инвентарь танков даже после потери около 700 танков в боях, ее потребности в танках сегодня намного больше, чем в 2022 году, отмечает Forbes.

В издании добавили, что, поскольку российское полномасштабное вторжение приближается к третьему году, Украине понадобится больше танков. А учитывая то, что украинская промышленность до сих пор не производит новых танков, ей придется брать их у союзников.

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В течение прошлого года Россия потеряла более 1100 танков в войне против Украины. В целом потери танков с начала полномасштабного вторжения сейчас, вероятно, превышают 3 тыс. единиц.

Как писало издание Forbes, за год боев с момента получения первого танка Leopard 2 немецкого производства украинская армия потеряла, по данным Oryx, не менее 12 танков. Однако гораздо больше танков Leopard 2 было повреждено, чем уничтожено, и украинцы чувствуют реальные проблемы с ремонтом поврежденных танков и возвращением их в строй.

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