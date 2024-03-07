Ожидается, что спикер Палаты представителей инициативу поддержит.

Во второй половине марта в Конгрессе США могут представить альтернативный законопроект по финансированию помощи Украине. Об этом сообщил корреспондент CNN Ману Раджу.

"Руководитель комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол, который работает над пакетом иностранной помощи с деньгами для Украины и рубежом, сегодня выразил уверенность, что законопроект будет рассмотрен после того, как 22 марта будет завершено государственное финансирование", – написал он в соцсети Х.

Этот законопроект должен стать альтернативой документу, который ранее согласовал американский Сенат. Однако спикер Палаты представителей Майк Джонсон на голосование его так и не вынес.

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В то же время, по словам Маккола, Джонсон, скорее всего, поддержит новую инициативу.

Помощь Украине: в Белом доме заговорили о поиске дополнительных вариантов

Координатор Совета национальной безопасности Соединенных Штатов Америки Джон Кирби заявил, что США будут искать дополнительные варианты помощи Украине, учитывая ситуацию на поле боя. При этом также продолжится работа с Конгрессом по одобрению запроса на финансирование для Украины.

По словам Кирби, сейчас администрация также ищет возможности для помощи Украине внутри собственной системы. Однако он отметил, что "ни одно из этих усилий не сможет заменить объема, масштаба, который нам обеспечило бы одобрение запроса на дополнительное финансирование".

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