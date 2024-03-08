По словам Джанет Йэллен, украинским силам не хватает боеприпасов для борьбы с вторжением РФ.

Бездействие Конгресса США по одобрению новой помощи Украине является "не чем иным, как подарком" президенту России Владимиру Путину, Ирану и другим противникам, поскольку украинским силам не хватает боеприпасов для борьбы с вторжением РФ. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йэллен, сообщает Reuters.

Отмечается, что во время встречи с министром экономики Германии Робертом Хабеком в Вашингтоне Йэллен вновь призвала спикера Палаты представителей Майка Джонсона быстро принять пакет военной и экономической помощи Украине на 61 миллиард долларов.

"Поскольку Палата представителей продолжает тормозить, Россия завоевывает позиции, а Украина вынуждена ограничивать запасы боеприпасов. Палата должна действовать и продемонстрировать силу поддержки США Украины перед лицом агрессии Путина. Бездействие Конгресса является не чем иным, как подарком Путину, Ирану и другим врагам, которые противостоят Америке и ее союзникам", - сказала Йэллен.

В то же время она подчеркнула, что бюджетная поддержка Киева будет зависеть от продолжения реформ в Украине в дополнение к уже "надежной" прозрачности и контролю.

Помощь США Украине - последние новости

Конгресс США может начать сбор подписей для рассмотрения в обход Джонсона вопроса предоставления помощи Украине. Это произойдет, если спикер Палаты представителей не вынесет документ на голосование до конца этой недели.

Как сказал конгрессмен-республиканец Брайан Фицпатрик, если Палата представителей не может прийти к консенсусу по законопроекту, "альтернативой не может быть то, что Украина потерпит поражение, а граница останется открытой".

Ранее спикер Джонсон рассказал, когда Палата представителей возьмется за рассмотрение помощи Украине. По его словам, вопрос предоставления помощи Украине будут рассматривать после того, как будет продолжено финансирование американского правительства.

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