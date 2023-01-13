Ермак добавил, что это необходимо для победы в войне.

Украина начала получать тяжелую технику от своих партнеров.

Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале. Он напомнил, что Украине нужна дополнительная военная техника для того, чтобы выиграть войну.

"Наше сотрудничество с нашими союзниками продолжается, и все, что я могу сейчас сказать, это то, что мы начали получать тяжелую технику", - отметил он.

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Ермак уверен, что Украина и в дальнейшем будет получать от партнеров помощь, поскольку они будут поддерживать страну всеми возможными способами.

Тяжелая техника для Украины

Напомним, что на днях польский президент Анджей Дуда прибыл в Украину и пообещал передать ВСУ роту танков Leopard. Однако поставку этих танков должны одобрить власти Германии.

Вице-канцлер Роберт Хабек сказал, что они не должны препятствовать поставкам Украине танков из третьих стран.

Кроме того, СМИ пишут, что сейчас правительство Великобритании рассматривает возможность передачи боевых танков Challenger 2 украинской армии. Sky News сообщал, что обсуждается предоставление 12 боевых танках.

Украина неоднократно обращалась к Германии с просьбой о танках Leopard, однако канцлер Олаф Шольц говорил, что страна "не пойдет на это одна".

Правительство Финляндии также сообщило, что сможет предоставить Украине Leopard 2 только после положительного решения других стран.

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