Также вопрос грубых порушенень оккупационными войсками режима прекращения огня будет поставлен в ходе консультаций в рамках Нормандского формата.

На заседании ТКГ завтра будет поднят вопрос грубых нарушений оккупационными войсками режима прекращения огня на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении украинской делегации для участия в Трехсторонний контактной группе.

Как отмечается, за несколько предыдущих дней участились случаи грубых нарушений противником режима прекращения огня, в том числе с применением противником вооружения, запрещенного минского договоренностями.

"Самое опасное в этом то, что российские войска обстреливают населенные пункты, в частности, Авдеевку. Сегодня в результате огня противника один военнослужащий погиб, трое получили ранения. Накануне погиб еще один украинский военнослужащий", - отмечает украинская делегация в ТКГ.

Сообщается, что соответствующие ноты протеста направлены в ОБСЕ.

"Украинская делегация в ТКГ начнет свое завтрашнее заседание по этой теме, используя свои дипломатические возможности для возвращения к полному соблюдению режима прекращения огня ... Также вопрос грубых нарушений оккупационными войсками режима прекращения огня будет поставлен в ходе консультаций в рамках Нормандского формата", - говорится в сообщении.

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Перемирие на Донбассе

С полуночи 27 июля 2020 года на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Российские оккупанты регулярно осуществляют обстрелы украинских позиций.

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Автор: Инна Андалицкая