По его мнению, если план сработает, то следующей зимой ситуация в энергосистеме улучшится.

Украина может получить шанс вернуть контроль над оккупированной РФ Запорожской АЭС после окончания договора о транзите российского газа.

"Есть один важный момент. 31 декабря этого года заканчивается контракт с Газпромом. И многие страны - Австрия, Словакия, Чехия заинтересованы в продлении этого контракта. Как и Газпром очень заинтересован, потому что он в сложной ситуации. И, на мой взгляд, Украина может на этом сыграть, поставив как условие для продления этого контракта возвращение нам Запорожской АЭС со всеми объектами и прилегающими территориями", - заявил в интервью NV директор энергопрограмм Центра Разумкова Владимир Омельченко.

По его словам, если этот план сработает и мы вернем ЗАЭС, это значительно облегчит ситуацию в энергосистеме уже на следующую зиму. Быстрый результат невозможен, поскольку нужно время на проверку состояния объекта - там будет много чего заминировано. Также понадобится провести немало работ.

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"Понимаете, они [россияне] в сложной ситуации. Если они остаются без транзита, то как они будут подкармливать своих союзников в Венгрии, Словакии, да и в Австрии? Это, во-первых, во-первых. А во-вторых, для этих стран российский газ также очень важен. Они будут давить на Россию. Плюс Газпром в ужасной экономической ситуации. Поэтому потерять еще 6 млрд евро для них вообще будет катастрофой. Поэтому, на мой взгляд, это сценарий реалистичный, но надо его воплощать и что-то делать для этого. Просто ждать, что россияне вернут Запорожскую АЭС с помощью каких-то переговоров, без механизмов давления на них, не стоит. Разговоры о том, что вот мы Курскую АЭС поменяем на Запорожскую, - это лишь фантазии", - убежден Омельченко.

Освобождение ЗАЭС

Военный эксперт Михаил Жирохов считает, что одним из сценариев развития Курской операции может стать попытка захвата Курской АЭС с целью обменять ее на оккупированную россиянами ЗАЭС. В этом Украине могло бы помочь МАГАТЭ и другие международные организации.

Ранее Омельченко заявлял, что Российские оккупационные войска не занимаются надлежащим обслуживанием оборудования на захваченной Запорожской АЭС, поэтому на ее восстановление уйдет не год и не два. Он заявлял, что через 3 года после деоккупации ЗАЭС можно будет восстановить ее работу, или никогда.

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