Благодаря дронам Украина может сделать эту войну слишком дорогой для Путина.

Украина ведет одновременно две войны против России. Одна - непосредственно на линии фронта. Другая - на территории РФ, которая меняет правила игры и наносит больше всего вреда оккупантам. Об этом заявили журналисты The Spectator.

Издание наводить пример удара украинскими беспилотниками по нефте - и газоперерабатывающему заводу и экспортному нефтяному терминалу в Усть-Луге под Санкт-Петербургом. По словам журналиста, этот удар "серьезно подорвал способность России производить и экспортировать топливо".

"Фактически, эти беспилотники украинского производства оказались более успешными во введении санкций против российской торговли углеводородами, чем все неудачные попытки Запада ограничить цены и ввести эмбарго на российский экспорт", – пишет издание.

Журналисты также добавили, что около 40% экономики РФ работает на войну. А большинство из этих расходов покрываются именно за счет продажи нефти и газа. Издание поясняет, что российская инфраструктура является идеальной мишенью для украинских беспилотников.

"Насосные станции, терминалы СПГ и нефтеперерабатывающие заводы – это огромные, раскидистые промышленные объекты, которые удобно заполнять легковоспламеняющимся продуктом. Россия имеет одну структурную уязвимость, которой не имеет Украина: ее огромная территория и распыленная инфраструктура делают невозможным защиту каждого трубопровода, завода и моста", – говорится в материале.

Издание также объясняет, что благодаря дронам и дальнобойным ракетам, Украина может сделать эту войну "слишком дорогой и болезненной для Путина, чтобы ее продолжать". А в дальнейшем, это может стать методом сдерживания, чтобы оккупанты несколько раз подумали перед тем, как начинать новую войну.

Российско-украинская война: актуальное

В четверг, 25 января появилась информация, что защитники Украины продвинулись в Запорожской и Донецкой областях. Позже в американском Институте изучения войны (ISW) сообщили, что не имеют фактов, которые могли бы подтвердить успех украинских сил.

Business Insider считает, что Украина перевернула представление о необходимости доминации в воздухе. США должны менять стратегию ведения войны, учтя события на российско-украинском фронте.

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