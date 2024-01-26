В DeepState рассказали о продвижении защитников нашего государства.

Украинские воины имеют успехи в Запорожской области возле села Вербовое.

О продвижении защитников Украины сообщили аналитики DeepState в Telegram. "Силы обороны Украины продвинулись западнее Вербового", - говорится в сообщении. По сведениям аналитиков, продолжаются бои восточнее Тернов, и уточняется линия соприкосновения.

Мэр пока еще оккупированного россиянами Мелитополя Иван Федоров, ссылаясь на карту аналитиков, также написал на своем канале в мессенджере о достижении украинцев в Запорожской области и сообщил об успешно отраженных атаках со стороны противника.

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"На Запорожском направлении Силы обороны Украины продвинулись западнее Вербового... Также украинские защитники отразили три атаки врага юго-восточнее Работиного", - отметил он.

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В четверг, 25 января появилась информация, что защитники Украины продвинулись в Запорожской и Донецкой областях. Позже в американском Институте изучения войны (ISW) сообщили, что не имеют фактов, которые могли бы подтвердить успех украинских сил.

Стоит отметить, что наши защитники отлично дают "по зубам" россиянам на разных направлениях фронта. Россия в Украине уже потеряла колоссальное количество личного состава и техники. Общие потери РФ на 26 января 2024 года составляют примерно 380 600 захватчиков. Кроме того, ликвидировано уже 11 637 вражеских боевых бронированных машин.

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