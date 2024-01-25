По мнению экспертов, США должны сделать выводы из российско-украинской войны.

США должны менять стратегию ведения войны, учтя события на российско-украинском фронте. Такое мнение высказали журналисты Business Insider.

По их словам, Украина доказала, что даже большое преимущество в воздухе, которое имела Москва накануне вторжения, может быть нивелировано за счет качественной системы ПВО. Поэтому в случае прямой войны США с Россией или Китаем, Вашингтону не стоит рассчитывать на доминацию в воздухе, как это происходило в предыдущих войнах.

"Сторона, которая имеет преимущество в воздухе, не обязательно должна делать это постоянно. Необходимо синхронизировать эту возможность в соответствии с конкретной целью, имея преимущество в воздухе на отдельных участках в течение определенного времени. Но важно объединить эту доминацию с общей схемой маневра, иначе это будет просто преимущество в воздухе для развлечения", – объясняет вице-глава штаба ВВС США Дэвид Олвин.

Издание обращает внимание, что эти слова Олвин сказал на фоне воздушных операций США на Ближнем Востоке.

"Пентагон смог провести эти ударные операции без перерывов и вмешательств. Это может измениться в случае потенциальной войны между США и другой крупной державой, такой как Китай. Если в западной части Тихого океана вспыхнет конфликт, о чем предупреждают эксперты и официальные лица, доминирование в воздухе может не быть долгосрочной возможностью ни для одной из сторон", – говорится в тексте.

Возможная война между НАТО и РФ: о чем идет речь

НАТО готовится к войне с Россией. О возможной войне между Москвой и странами-участницами Североатлантического альянса на днях заявил Bild. Со ссылкой на секретный документ Бундесвера, издание написало о неизбежном начале этой войны летом 2025 года. Реализация этого плана, согласно документам, должна начаться уже в феврале этого года.

В свою очередь глава МИД Польши Радослав Сикорский также призвал НАТО готовиться к российскому вторжению.

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