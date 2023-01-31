Глава ГУР не подтвердил причастность Украины к взрывам в РФ, но отметил, что ждет большего.

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов намекнул, что в РФ работают украинские агенты, а дроны "разрушают их иллюзию безопасности". Впрочем, он так и не подтвердил причастность Украины к взрывам на тыловых аэродромах РФ и "бавовне" на Крымском мосту.

В интервью The Washington Post, Буданов признался, что ожидает большего, комментируя загадочные взрывы на территории России и на оккупированных территориях.

Как отмечает издание, операции на иностранной территории технически входили бы в компетенцию Буданова, но он так и не подтвердил, что спецназ ГРУ стоит за ударами, целью которых были стратегические бомбардировщики, которые Россия использовала для ударов по украинским городам. Он отметил, что "ожидает большего, и что Украина имеет агентов, которые работают внутри России".

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"Это разрушило их иллюзии безопасности. Есть люди, которые закладывают взрывчатку. Есть дроны. Пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена, проблемы внутри России будут", - заявил Буданов.

Кроме того, он подчеркнул, что Кремлю стоит опасаться коллаборантов в своем окружении. "Действительно есть люди, с которыми очень легко работать на этой территории, люди, которые понимают, что Россия должна быть другой. И мы поддерживаем таких людей", - добавил глава ГУР.

Прогнозы Буданова

Кирилл Буданов уверен, что в 2023 году Россия сосредоточится на полной оккупации Донецкой и Луганской областей. При этом он считает, что Украина " должна сделать все, чтобы к лету Крым вернулся домой". При этом он исключил, что возвращение Крыма спровоцирует Россию на применение ядерного оружия.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя прогнозы ГУР относительно войны, отметил, что обожает слушать главу Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова.

29 октября Буданов спрогнозировал, что операция по деоккупации Херсона продлится до конца ноября. Этот прогноз сбылся уже через несколько дней.

1 октября Буданов прогнозировал, что зимой война стихнет, а весной Украина освободит свои территории. В начале ноября он объявил решающий период войны. В ГУР объясняли, что эти прогнозы основанные на разведданных, анализе обстановки на поле боя и международной ситуации.

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