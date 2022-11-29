Ринкевичс подчеркнул, что страны НАТО не должны бояться эскалации.

Глава Министерства иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс убежден, что Украина должна иметь право бить по военным целям, в частности, аэродромам на территории Российской Федерации после массированного ракетного удара по украинской критической инфраструктуре.

Как сообщает Bloomberg, Ринкевичс подчеркнул, что страны НАТО "не должны бояться" эскалации.

"Мы должны позволить украинцам использовать оружие для поражения ракетных объектов или аэродромов, с которых выполняются эти операции (ракетные удары по инфраструктуре – ред.)", – заявил политик.

Видео дня

По словам латвийского министра, ряд других государств-членов НАТО также считают, что Украина вообще не должна иметь ограничений по тому, как она использует оружие в войне с Россией.

Война в Украине: роль Латвии

В октябре 2022 года министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс подчеркнул, что у России достаточно ресурсов, чтобы вести долгую войну против Украины, а потому Западу не стоит "расслабляться" в оказании помощи.

Кроме того, депутат Сейма Латвии Александр Кирштейнс отметился резким заявлением по истории Российской Федерации и нарвался на истерики пропагандистов. Он заявил, что русской нации не существует, равно как и языка страны-оккупанта. По его убеждению, русский язык – это диалект, сформированный монголо-татарами.

Ранее сообщалось, что Эстония, Латвия, Литва и Польша закрыли въезд для россиян. В ночь с 18 на 19 сентября эти страны перестали пускать граждан РФ с шенгенскими туристическими визами, потому что считают, что их поездки - это угроза общественной безопасности всей шенгенской зоны.

Вас также могут заинтересовать новости: