Украина не может выйти на свободный рынок и приобрести необходимые для таких ударов ракеты, заявил эксперт.

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, почему Вооруженные силы Украины не запускают ракеты по российским аэродромам, на которых базируются стратегические бомбардировщики, обстреливающие украинские города.

"Мы не можем выйти на свободный рынок и купить ракеты", – заявил он.

По словам эксперта, ракеты средней дальности сухопутного базирования на сегодняшний день есть только у РФ, Северной Кореи и у Ирана.

"Сейчас американцы усиленными темпами разрабатывает ракету на 500 километров для пусковых установок типа HIMARS или M270. И получается, что если мы выйдем на свободный рынок, мы упремся в тех же самых производителей в Соединенных Штатах", – отметил Жданов.

Он добавил, что Украина "двумя руками за" то, чтобы ударить по военных объектам в России:

"Я вам напомню статью генерала Залужного, в которой он именно про это и говорил: что нам надо дать ракеты такой же примерно дальности, как у РФ, чтобы мы могли наносить огневые удары по военным объектам на такую же глубину… Я так понимаю, что президент тоже разделяет эту точку зрения, но, к сожалению, Соединенные Штаты пока не готовы нам передавать даже ракеты с дальностью полета до 300 километров, я уже не говорю о 500 или тысячи километрах. Но у нас есть возможность, мы можем сделать дроны и отправить их в "путешествие", как это происходило в Крыму".

Дальнобойные ракеты ATACMS для Украины

В Офисе президента заявляли, что Украина ведет переговоры с США о передаче дальнобойных ракет ATACMS для HIMARS. Сообщалось, что поставить их могут в текущем году.

Военные эксперты не раз высказывались, что дальнобойные ракеты ATACMS для уничтожения военных объектов на территории России.

Считалось, что массированная ракетная атака России по Украине 10 октября "закрыла" вопрос с поставкой ATACMS для ВСУ, однако, этого не произошло.