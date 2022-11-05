Военный эксперт Олег Жданов объяснил, почему Вооруженные силы Украины не запускают ракеты по российским аэродромам, на которых базируются стратегические бомбардировщики, обстреливающие украинские города.
"Мы не можем выйти на свободный рынок и купить ракеты", – заявил он.
По словам эксперта, ракеты средней дальности сухопутного базирования на сегодняшний день есть только у РФ, Северной Кореи и у Ирана.
"Сейчас американцы усиленными темпами разрабатывает ракету на 500 километров для пусковых установок типа HIMARS или M270. И получается, что если мы выйдем на свободный рынок, мы упремся в тех же самых производителей в Соединенных Штатах", – отметил Жданов.
Он добавил, что Украина "двумя руками за" то, чтобы ударить по военных объектам в России:
"Я вам напомню статью генерала Залужного, в которой он именно про это и говорил: что нам надо дать ракеты такой же примерно дальности, как у РФ, чтобы мы могли наносить огневые удары по военным объектам на такую же глубину… Я так понимаю, что президент тоже разделяет эту точку зрения, но, к сожалению, Соединенные Штаты пока не готовы нам передавать даже ракеты с дальностью полета до 300 километров, я уже не говорю о 500 или тысячи километрах. Но у нас есть возможность, мы можем сделать дроны и отправить их в "путешествие", как это происходило в Крыму".
Дальнобойные ракеты ATACMS для Украины
В Офисе президента заявляли, что Украина ведет переговоры с США о передаче дальнобойных ракет ATACMS для HIMARS. Сообщалось, что поставить их могут в текущем году.
Военные эксперты не раз высказывались, что дальнобойные ракеты ATACMS для уничтожения военных объектов на территории России.
Считалось, что массированная ракетная атака России по Украине 10 октября "закрыла" вопрос с поставкой ATACMS для ВСУ, однако, этого не произошло.