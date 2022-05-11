Ми-24 ("Крокодил") был сбит львовскими десантниками из ПЗРК "Stinger".

Украинские военные показали, как пылает сбитый ими российский ударный вертолет Ми-24.

Видео опубликовало командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

Ми-24 ("Крокодил") был сбит львовскими с бойцами 80-й десантно-штурмовой бригады ДШВ из ПЗРК "Stinger" 10 мая в одном из районов выполнения задач.

На видео зафиксировано, как пылает вертолет оккупантов.

Это уже пятнадцатый российский вертолет, сбитый именно подразделениями Десантно-штурмовых войск ВС Украины за все время широкомасштабного вторжения российских войск в Украину.

Все серийные вертолеты Ми-24 применяются для высадки десанта, огневой поддержки, уничтожения живой силы, бронетехники и огневых точек, перевозки грузов, эвакуации раненых.

Как писал УНИАН, украинские защитники уничтожили уже 26 тысяч 350 российских оккупантов. Особенно "горячо" врагу было на Новопавловском, Кураховском и Северодонецком направлениях.

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