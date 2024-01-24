Представитель Минобороны США отказался делать прогноз насчет завершения войны украинцев с россиянами.

Продолжается полномасштабная война в Украине, и в Пентагоне (так называют Министерство обороны США) полагают, что есть реальная угроза поражения украинского государства россиянам, если Киеву прекратят поставлять оружие.

Такое очень тревожное заявление во время брифинга сделал генерал-майор, представитель Минобороны Штатов Пэт Райдер, отвечая на вопрос, "проиграют ли они (украинцы, - Ред.), если не получат больше оружия".

"Ну, я не хочу предсказывать исход битвы. Очевидно, что Украина имеет право голоса, когда дело доходит до боевых действий на поле боя, но очевидно, что угроза реальна. И я думаю, тот факт, что Россия продолжает демонстрировать намерение воевать против Украины, оккупировать Украину и уничтожить Украину как страну, подчеркивает тот факт, что это серьезная угроза безопасности, которая никуда не исчезнет", - сказал офицер.

Видео дня

По его словам, чем скорее американская сторона сможет продолжать предоставлять тот уровень поддержки, который способна, тем лучше не только для Украины, но и для международного сообщества.

Сколько идет война в Украине, и что нужно знать сегодня

24 января 2024 года - 700-й день с начала полномасштабного вторжения России в Украину. США активно поддерживают Киев в борьбе против россиян, в частности, предоставляют оружие и боеприпасы. В последнее время вопрос предоставления помощи Украине "застопорился" в Штатах из-за разногласий между демократами и республиканцами.

Ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий говорил, что если американские власти не поддержит предоставление Киеву десятков миллиардов долларов помощи на этот год, то наши силы будут вынуждены перейти в глухую оборону.

Позже в Минобороны Украины заявили, что на повестке дня заседаний Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") не было сценария прекращения помощи Киеву от Штатов.

Вас также могут заинтересовать новости: