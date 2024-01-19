Последние сигналы из Вашингтона крайне неприятные, считает экс-командир роты батальона "Айдар".

Есть угроза того, что власти США не поддержат предоставление Украине десятков миллиардов долларов помощи на следующий год, в таком случае наша страна должна перейти к "плану Б".

Бывший командир роты батальона "Айдар", ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий сказал в интервью Radio NV, что "если Конгресс США не выделяет нам эту помощь, то как раз все, что мы можем сделать, - это как раз перейти в глухую оборону. "Это именно закопаться в оборону, копать три линии траншей...", - заявил он.

По его словам, "план Б... чем дальше, тем больше становится вероятным, то есть последние сигналы из Вашингтона крайне неприятные, - это, что так и не договорятся". "Если так и не договорятся, если никакого компромисса между республиканцами и демократами нет, и соответственно нет этой 60-миллиардной помощи...", - подчеркнул эксперт.

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18 января стало известно, что президент США Джо Байден провел встречу в Белом доме с руководством Конгресса и призвал быстро предоставить дополнительное финансирование в поддержку украинского государства. Американский лидер подчеркнул, что дальнейшее бездействие Конгресса ставит под угрозу нацбезопасность самих Штатов, НАТО и остального свободного мира.

17 числа глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что конец января - это крайний срок одобрения помощи США нашему государству, чтобы задержка не повлияла на ситуацию на линии боестолкновения.

Стоит отметить, что Белый дом еще в октябре 2023 года запросил у Конгресса предоставление дополнительной помощи украинскому государству и Израилю, но документ так и не приняли - республиканцы решили перед новогодними праздниками уйти на каникулы, и последнее голосование не состоялось. Журналисты узнали, что основной проблемный вопрос - безопасность американских границ.

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