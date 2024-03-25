Враг использует элитные подразделения для штурма украинских позиций в районе Часового Яра.

Российские войска продолжают давить на Бахмутском направлении, применяя поддержку с неба, заявил в эфире телемарафона руководитель пресс-службы 26 артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины Олег Калашников.

"Ситуация действительно очень непростая, крайне сложная. Непрерывные штурмовые действия нашего врага, подкрепленные огневым поражением как ствольной артиллерии, так и увеличилось количество использования врагом авиационных бомб. И враг их сбрасывает не только на населенные пункты, но и на наши укрепленные позиции. На сегодня ситуация достаточно горячая", - сказал Калашников.

Спикер также добавил, что главной целью врага на этом направлении является населенный пункт Часов Яр, к которому российские войска сейчас пытаются подойти.

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"Ситуация вокруг Часового Яра уже не первый день достаточно сложная, напряженная. Это главный акцент для врага в его штурмовых боевых действиях. Он пытается продавить нашу оборону, чтобы выйти именно на Часов Яр, который является своеобразными воротами в Славянско-Краматорскую конгломерацию", - объясняет Калашников.

По словам спикера, враг не имеет проблем в человеческом ресурсе на этом направлении. Для штурмов он использует как мобилизованных, так и элитные подразделения.

"Это подразделение 98-й воздушно-десантной дивизии, отдельная 10 штурмовая. Их поддерживают также пехотные подразделения, как контрактных, так и территориальных войск. И мы можем наблюдать очень много добровольческих группировок. То есть довольно таки значительная сила действия на этом направлении. Враг часть подразделений переместил из Авдеевки на наше направление, также мы постоянно наблюдаем, что когда враг несет потери, особенно в живой силе, он их пополняет за счет мобилизационного ресурса прокси-республик "ДНР" или "ЛНР", - пояснил спикер.

Ситуация на фронте остается сложной: что стоит знать

Об обострении ситуации вокруг Часового Яра накануне сообщали и аналитики Института изучения войны. По их словам, хоть РФ и имеет частичное продвижение на флангах, говорить о возможном окружении или захвате населенного пункта в ближайшее время не стоит.

В целом, по информации Генштаба, за прошедшие сутки враг 60 раз пытался пробить оборону украинских военных. Для этого он активно привлекает авиацию.

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