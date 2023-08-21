Удары Вооруженных сил Украины по тылам противника подрывают боевой дух российских войск. это угрожает стабильности обороны врага на нескольких критических участках фронта.
По данным американских аналитиков в отчете ISW, передовые подразделения РФ, особенно на юге Украины, часто боролись с падением боевого духа после украинских ударов по тылам. Отмечается, что эти проблемы могут быстро обостриться и распространиться среди оккупационной армии, если одно из подразделений будет уничтожено. По мнению экспертов, это может вызвать панику и значительно снизить боеспособность других российских сил.
В то же время прорванная линия обороны будет угрожать целостности единой системы. При этом такой прорыв в линии фронта создаст уязвимость, которой могут воспользоваться Силы обороны. Кроме того, оккупантам, вероятно, не хватает необходимых резервов для ротации вышедших из строя подразделений, что делает обязательным сохранение боевого духа в передовых подразделениях.
Война в Украине - последние новости
За прошедшие сутки пилоты ВСУ реализовали 9 ударов по местам расположения армии РФ в Украине но нанесли немало невзгод врагу.
На Таврическом направлении Силы обороны Украины мощно ударили по российским оккупантам, ликвидировав еще 79 россиян и ранив 153.
Российский агрессор совершил несколько попыток наступления за прошедшие сутки. Оккупанты пытались наступать под Бахмутом, Марьинкой и в районе недавно освобожденного села Урожайное на юге.