Это может привести к прорыву линии фронта и созданию уязвимости, которой могут воспользоваться наши воины.

Удары Вооруженных сил Украины по тылам противника подрывают боевой дух российских войск. это угрожает стабильности обороны врага на нескольких критических участках фронта.

По данным американских аналитиков в отчете ISW, передовые подразделения РФ, особенно на юге Украины, часто боролись с падением боевого духа после украинских ударов по тылам. Отмечается, что эти проблемы могут быстро обостриться и распространиться среди оккупационной армии, если одно из подразделений будет уничтожено. По мнению экспертов, это может вызвать панику и значительно снизить боеспособность других российских сил.

В то же время прорванная линия обороны будет угрожать целостности единой системы. При этом такой прорыв в линии фронта создаст уязвимость, которой могут воспользоваться Силы обороны. Кроме того, оккупантам, вероятно, не хватает необходимых резервов для ротации вышедших из строя подразделений, что делает обязательным сохранение боевого духа в передовых подразделениях.

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Война в Украине - последние новости

За прошедшие сутки пилоты ВСУ реализовали 9 ударов по местам расположения армии РФ в Украине но нанесли немало невзгод врагу.

На Таврическом направлении Силы обороны Украины мощно ударили по российским оккупантам, ликвидировав еще 79 россиян и ранив 153.

Российский агрессор совершил несколько попыток наступления за прошедшие сутки. Оккупанты пытались наступать под Бахмутом, Марьинкой и в районе недавно освобожденного села Урожайное на юге.

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