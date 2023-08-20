Бригадный генерал Александр Тарнавский раскрыл новые потери армии РФ. Ранить и окончательно ликвидировать удалось десятки врагов.

На Таврическом направлении Силы обороны Украины мощно ударили по российским оккупантам, ликвидировав еще 79 россиян и ранив 153.

Всего за прошедшие сутки враг 16 раз атаковал украинские позиции, совершил 626 обстрелов и нанес 15 авиаударов, сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.

По его словам, украинская артиллерия с Таврического направления в течение суток выполнила около 1 тысячи 248 огневых задач.

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"За последние сутки потери врага убитыми, ранеными и пленными составили 232 человек (погибшие - 79, раненые - 153). Уничтожено 27 единиц военной техники противника", - рассказал командующий.

В частности, удалось уничтожить еще шесть вражеских танков, шесть броневиков, восемь артиллерийских систем и минометов, реактивную систему залпового огня, противотанковый ракетный комплекс, противотанковый гранатомет, беспилотник, две единицы автомобильной и одну специальной техники.

Также были уничтожены шесть российских складов боеприпасов и командно-наблюдательный пункт.

Новая статистика суточных потерь армии РФ от Генштаба

Как сообщал УНИАН, на протяжении минувших суток украинские военные ликвидировали еще 460 российских захватчиков и немало вражеской техники. В частности, шесть танков, 11 бронированных машин, 33 артсистемы, 22 беспилотника и 20 единиц автомобильной и специальной техники.

Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине около 257 тыс. 470 своих военных и более 33 тыс. единиц военной техники и вооружения.

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