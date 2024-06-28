Среди раненых есть ребенок. Его состояние оценивается как тяжелое.

В результате обстрела российскими оккупационными войсками поселка Нью-Йорк Донецкой области погибли четверо гражданских, еще трое, в том числе 8-летняя девочка, получили ранения.

Как сообщает в Telegram-канале Офис генерального прокурора, по данным следствия, сегодня, 28 июня, российские оккупационные войска в очередной раз нанесли бомбовые удары по Торецкой территориальной общине. Применив, предварительно, "КАБ-250", враг обстрелял поселок Нью-Йорк.

"Один из снарядов попал по многоквартирной застройке - в результате разрушения подъезда 5-этажного дома погибли четверо гражданских", - говорится в сообщении.

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Телесные повреждения получили 39-летняя женщина и ее 8-летняя дочь. С минно-взрывными травмами, ушибами и контузиями они были доставлены в медицинское учреждение. Состояние ребенка оценивается как тяжелое.

Кроме того, был ранен мужчина в частном секторе. Окончательное количество пострадавших еще устанавливается.

"В результате обстрела населенного пункта повреждены частные домохозяйства, многоквартирные дома", - добавили в ОГП.

Так, под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры было начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса).

Удары оккупантов по Украине

17 июня российские оккупанты ударили по Полтавской области. Глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин сообщил, что в результате вражеского удара были повреждены несколько многоэтажек.

Он заявил о 12 пострадавших, среди которых - двое детей. Трех человек госпитализировали. Кроме того, Пронин сообщил, что в больнице умер мужчина, который получил ранения в результате вражеской атаки на Миргородский район на предыдущей неделе.

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