Российские оккупанты 22 июня запустили по Николаеву семь ракет.

Информация о погибшем во время ракетных ударов российских оккупантов по Николаеву 22 июня не подтвердилась.

Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич и опубликовал видео с последствиями и рассказами местных жителей об обстреле.

Городской голова отметил, что по состоянию на 16:00 известно о троих пострадавших.

"Сегодня днем ​​российские оккупанты запустили по Николаеву семь ракет. Повреждения получили пять многоэтажных домов. В них от обломков и взрывной волны вынесло окна, в некоторых – повредило входную дверь в подъезд. Также разрушение разной степени есть в восьми частных домах (преимущественно это окна, входные двери, кровля, забор и т.д.)", – рассказал Сенкевич.

Кроме того, он сообщил, что в результате обстрела в двух районах горела сухая трава, еще один пожар возник на территории частного предприятия, где хранилось подсолнечное масло.

Ракетные удары по Николаеву 22 июня: что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня российские захватчики ударили по Николаеву семью ракетами.

Спустя несколько часов после обстрела мэр Николаева Сенкевич сообщил, что погиб один человек, еще двое - получили ранения.

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