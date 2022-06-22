Информация о погибшем во время ракетных ударов российских оккупантов по Николаеву 22 июня не подтвердилась.
Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич и опубликовал видео с последствиями и рассказами местных жителей об обстреле.
Городской голова отметил, что по состоянию на 16:00 известно о троих пострадавших.
"Сегодня днем российские оккупанты запустили по Николаеву семь ракет. Повреждения получили пять многоэтажных домов. В них от обломков и взрывной волны вынесло окна, в некоторых – повредило входную дверь в подъезд. Также разрушение разной степени есть в восьми частных домах (преимущественно это окна, входные двери, кровля, забор и т.д.)", – рассказал Сенкевич.
Кроме того, он сообщил, что в результате обстрела в двух районах горела сухая трава, еще один пожар возник на территории частного предприятия, где хранилось подсолнечное масло.
Ракетные удары по Николаеву 22 июня: что известно
Как сообщал УНИАН, сегодня российские захватчики ударили по Николаеву семью ракетами.
Спустя несколько часов после обстрела мэр Николаева Сенкевич сообщил, что погиб один человек, еще двое - получили ранения.