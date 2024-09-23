OSINT-исследователь поделился новыми спутниковыми снимками удара по Торопцу - на них видно, что именно пострадало.

Американский OSINT-исследователь MT_Anderson опубликовал новые спутниковые снимки 23-го арсенала ГРАУ (Главного ракетно-артиллерийского управления) Минобороны РФ, расположенного в Тверской области, около поселка Октябрьский.

На кадрах видно, что в итоге, после атаки украинских дронов 21 сентября, было уничтожено более 58 складских помещений и несколько открытых площадок с боеприпасами, пишет он на своей странице в X (Twitter).

В основном, согласно спутниковым снимкам, значительные повреждения получила именно северная часть депо.

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"Также пострадали зоны погрузки/разгрузки железной дороги. Похоже, во время удара там были поезда с боеприпасами", - заявил специалист.

Удары ВСУ по России

Ранее УНИАН сообщал, что украинские атаки расширяются. Аналитик оценил воздушное наступление через "красные линии" Путина.

"Кремлю гораздо сложнее скрыть регулярные сигналы воздушной тревоги и взрывы военных складов в городах по всей западной России", - отметил аналитик.

Кроме того, эксперты объяснили, как дальнобойные удары ВСУ помешали бы РФ беспрепятственно перебрасывать войска на фронт. Выявлено минимум 200 потенциальных целей в радиусе действия ракет ATACMS.

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