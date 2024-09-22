Украинские атаки заметно расширяются по мере производства большего количества БПЛА, отметил эксперт.

Украинская кампания с использованием беспилотников (БПЛА) для ударов по целям в РФ доносит войну до российской общественности и подрывает усилия путинского режима по защите внутренней аудитории от негативных последствий вторжения, пишет политический аналитик и бывший старший советник Совета национальной безопасности Грузии Георгий Ревишвили в статье для Atlantic Council.

"В то время как Кремль сохраняет жесткий контроль над российским информационным пространством и может легко подавлять негативные новости, поступающие из Украины, гораздо сложнее скрыть регулярные сигналы воздушной тревоги и взрывы военных складов в городах по всей западной России", - отметил аналитик.

Он напомнил, что Украина начала свое воздушное наступление в январе 2024 года и с тех пор поразила десятки важных целей в России, включая нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), авиабазы, объекты по производству вооружения и военные объекты.

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"Растущая частота и эффективность этих атак беспилотников, по-видимому, оправдывают ранее принятое Украиной решение сосредоточить свои ограниченные ресурсы на стимулировании внутренней разработки и производства беспилотников большой дальности. Украинские атаки теперь заметно расширяются по мере производства большего количества БПЛА", - акцентировал Ревишвили.

Удары дронами по РФ - какие цели

По его словам, данная кампания Украины по ударам беспилотников большой дальности преследует ряд целей: подорвать российскую военную машину, а также получить разрешение на удары западным оружием по российским целям - убедив союзников, что их страхи перед эскалацией сильно преувеличены, разоблачив "красные линии" Путина как блеф.

Как пишет аналитик, последние украинские атаки предполагают, что теперь это может быть лишь вопросом времени, когда Украина получит "зеленый свет" хотя бы на некоторые категории дальних ударов по территории России.

"Если разрешение будет наконец получено, это резко увеличит потенциальное воздействие воздушного наступления Украины и создаст значительные логистические проблемы для российских военных, - уверен эксперт. - Украинцы надеются, что, пролетев своими беспилотниками большой дальности прямо через "красные линии" Путина, они смогут убедить западных лидеров отказаться от провалившейся доктрины управления эскалацией и снять ограничения, которые защищают Россию, не давая Украине возможности защитить себя".

Удары дронами по России - актуальное

Как писал УНАИН, 18 сентября Силы обороны Украины ударили по огромному российскому складу с боеприпасами в Торопце Тверской области. Сообщалось, что там хранилось более 30 тысяч тонн боеприпасов.

Позже 21 сентября украинские воины ударили по крупному российскому арсеналу "Тихорецк" в Краснодарском крае, а также атаковали еще один арсенал в Тверской области. По информации президента Украины Владимира Зеленского, на втором складе хранились тактические ракеты и управляемые авиабомбы, которыми россияне бьют по украинским территориям.

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