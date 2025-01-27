Система противовоздушной обороны РФ сейчас концентрирована вокруг Москвы и возле оккупированного Крыма.

Противовоздушная оборона России расположена очагами, и стране-агрессору физически не хватает комплексов ПВО для того, чтобы прикрывать все стратегические объекты. Об этом рассказал военный обозреватель Денис Попович.

"Еще во времена Советского Союза вставал вопрос, как можно обеспечить сплошной противовоздушный зонтик, чтобы он прикрывал всю территорию Советского Союза. И это было очень трудно сделать. И были примеры, когда он прорвался довольно простым способом, и это свидетельствовало о том, что противовоздушная оборона не является сплошной в Российском Союзе. А в Российской Федерации тем более. Это огромная территория. Система противовоздушной обороны сейчас концентрирована вокруг Москвы, а также для прикрытия линии фронта прифронтовых регионов, а также оккупированной территории Автономной Республики Крым. А для того, чтобы прикрывать стратегическую глубину России, физически не хватает комплексов ПВО", – пояснил он в интервью "Украинскому радио".

Подобную проблему сейчас испытывает и Украина – прикрыть всю территорию от атак со стороны РФ возможности нет. Этот вопрос постоянно поднимается – власть обращается к западным партнерам с просьбой предоставить больше систем ПВО.

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"Поэтому в Украине есть такие проблемы, которая гораздо меньше, чем Российская Федерация. Что же теперь говорить о России?", – добавил обозреватель.

При этом, по словам Поповича, россияне хотят уменьшить резонанс от ударов Украины по объектам, расположенным в глубине России. В формулировках о "падении обломков" чувствуется робкая позиция.

"Они постоянно говорят, что "СВО" происходит по плану и все цели будут достигнуты, но надо было бы признать, что в этом плане "СВО" должен был быть предусмотрен вариант, когда обломки поражают объект на территории Российской Федерации. Этого они признать не могут, и именно поэтому они таким образом скрывают эти факты. Это лишнее свидетельствует о том, что они хотят уменьшить резонанс от этих ударов. Но вопросы у россиян возникают, о них можно прочитать на их пабликах, в частности, почему происходит так, что эти удары наносятся? Приведут ли эти вопросы к другим событиям? Будет ли накопленное недовольство и выльется ли оно в выход на улицы? На мой взгляд, я бы на это пока не рассчитывал", – резюмировал Денис Попович.

Удары по России: вы могли это пропустить

Ночью 24 и 26 января Силы обороны нанесли удары по территории Рязанской нефтеперерабатывающей компании. 27 января агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Рязанский НПЗ остановил работу из-за невозможности отгрузки нефтепродуктов.

Украинское издание Defense Express писало, что удар по НПЗ в Рязани показал реальное состояние российской ПВО. Чтобы поразить один из важнейших нефтеперерабатывающих заводов России понадобилось всего 12 украинских дронов.

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