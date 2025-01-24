Для сокрушительного удара по одному из важнейших НПЗ понадобилось всего 12 украинских дронов.

В ночь на 24 января украинские дроны нанесли результативный удар по ряду объектов в России, среди которых нефтеперерабатывающий завод, нефтехранилище и ТЭЦ в Рязани. Как отмечают аналитики Defense Express, факт такого поражения является очень хорошим показателем того, в каком реальном состоянии находится российская система ПВО.

Как говорится в анализе, настоящее количество дронов, которые принимали участие в атаке, неизвестно, однако Минобороны РФ сообщило о "перехвате" всего 121 украинского дрона в целом, из которых 20 над Рязанской областью. При этом по данным росСМИ, по рязанскому НПЗ удар нанесли 12 дронов.

"И этого оказалось достаточным для результативного удара по нефтеперерабатывающему заводу, который имеет проектную мощность в 16-18 млн тонн в год и занимает 4-5 места среди всех российских НПЗ по мощности. При этом этот объект уже несколько раз был под ударами в течение 2024 года и даже получил защиту от дронов в виде натянутых металлических тросов", - отмечают аналитики.

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При этом в Рязани также находится авиабаза "Дягилево" с дальними бомбардировщиками Ту-22М3, а также 360-й авиаремонтный завод, который специализируется на ремонте Ту-22М3, Ту-95МС и Ил-76. То есть город должен быть очень плотно прикрыт средствами ПВО, отмечают в Defense Express.

Также отмечается, что украинские дроны для достижения цели должны были пролететь над приграничными российскими областями - даже по прямой это где-то 470 км.

"Таким образом этот удар снова доказывает, что поражение даже критических объектов на территории РФ возможно результативно масштабировать", - подчеркивают эксперты.

Источники УНИАН в спецслужбах сообщили о результативном ударе по мощностям Рязанской нефтеперерабатывающей компании. Так, отмечалось, что на НПЗ горят минимум три резервуара. Кроме того дроны СБУ и ССО посетили нефтеперекачивающую станцию "Рязань" и на рязанскую ТЭЦ.

Кроме того, в Генеральном штабе ВСУ проинформировали, что также поражен завод микроэлектроники "Кремний Эл" в Брянске. Завод производит микросхемы для ракетных комплексов "Тополь-М", "Булава", зенитных ракетных систем С-300 и С-400 и истребителей Су-35.

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