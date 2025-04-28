Отток кадров влияет на общие возможности таких предприятий, сказал Иван Тимочко.

Удары по российским предприятиям важны не только с точки зрения разрушения этих объектов, но и из-за влияния на непосредственно работников.

Такое мнение в эфире "24 Канала" высказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

"После каждого удара по такому заводу на нем происходит отток кадров, рабочей силы. Ведь одно, когда людей заманивают обещаниями, деньгами, обманом в российскую армию. Другая ситуация - когда инженеры, специалисты и другой обслуживающий персонал на таких заводах получает приличную зарплату. Он как правило, по уровню образованности в разы выше тех, кто идет в российскую армию", - сказал Тымчко.

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Он добавил, что такие работники больше ценят собственную жизнь. А также, они имеют более высокие шансы найти высокооплачиваемую работу в других регионах России или за ее пределами.

"Поэтому когда наносятся удары по таким объектам, россиянам все труднее удерживать профессиональных людей на таких заводах. А отток интеллекта влияет на эффективность улучшения, усовершенствования изделий этого завода. Это общий комплекс проблем, которые будет вызывать во время ударов", - добавил Тимочко.

Украинские удары: важные новости

В ночь на 28 апреля беспилотники атаковали завод по микроэлектронике в Брянске. По информации OSINТьеров в районе завода было зафиксировано несколько попаданий. Тем временем в Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины сообщили, что в Брянске "снова был атакован неизвестными дронами завод "Кремний".

"На нем производится микроэлектроника для ракетных комплексов, для ЗРК "Панцирь", ракет "Искандер", а также для РЛС и РЭБ и российских БПЛА", - написал руководитель центра Андрей Коваленко.

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