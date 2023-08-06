По их данным, были уничтожены "тысячи тонн" зерна.

Российская Федерация использует свое лучшее оружие для ударов по украинским элеваторам и объектам инфраструктуры.

Об этом заявили в Министерстве обороны Великобритании, пишет Sky News. В заявлении говорится, что с тех пор, как 17 июля Россия окончательно вышла из черноморской зерновой инициативы, были уничтожены "тысячи тонн" зерна.

Россия использует для поражения элеваторов и объектов инфраструктуры "лучшее оружие", включая ракеты Х-22 - 5,5-тонные боеприпасы, изначально предназначенные для поражения авианосцев.

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Отмечается, что уничтожение инфраструктуры и самого зерна привело к росту стоимости продовольствия в африканских странах, которые зависят от поставок из Украины.

Удары по украинским портам: последние новости

Как известно, в июле российские власти объявили, что прекращают свое участие в зерновом соглашении, объяснив это нежеланием Запада "выполнить их условия".

Россия объявила, что теперь все суда, следующие в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов. Оккупанты сразу же начали наносить удары по украинской портовой инфраструктуре.

21 июля постпред Великобритании в ООН заявила, что зерна, которое уже уничтожила Россия, хватило бы на год для 270 тысяч человек.

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