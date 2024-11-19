Россия оказалась под атакой беспилотников.

Вечером во вторник, 19 ноября, в ряде российских областей слышны взрывы. Сообщается о "прилетах" на территории нескольких предприятий.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что противовоздушная оборона сбила над Алексеевским округом несколько беспилотных летательных аппаратов. В Алексеевке обломки повредили производственные помещения одного из предприятий, инфраструктурный объект и линию электропередач.

В сети распространили видео, автор которого сообщает о попадании в завод компании ЭФКО, которая входит в тройку крупнейших компаний российского агропромышленного комплекса.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что более пяти дронов атаковали промышленное предприятие в Каменском районе, там начался пожар. Сотрудников эвакуировали, никто не пострадал.

Удары по России

Как сообщал УНИАН, ночью Украина ударила по арсеналу российского Министерства обороны в Брянской области. В результате атаки раздавались взрывы, на месте удара началась вторичная детонация.

В РФ заявили, что украинская армия выпустила по объекту в Брянской области шесть американских ракет ATACMS. Российская противовоздушная оборона якобы сбила пять из них, а еще одну повредила.

По данным Reuters, ВСУ задействовали в атаке восемь баллистических ракет, россиянам удалось перехватить только две из них.

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