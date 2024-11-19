Россияне действительно смогли перехватить часть ракет, но свои успехи они несколько преувеличили.

Во время ночного удара по артиллерийским складам в Брянской области ВСУ использовали сразу 8 тактических баллистических ракет ATACMS. Об этом пишет Reuters со ссылкой на информированные источники.

Хотя публично украинские официальные лица не уточняли, чем именно был нанесен удар, собеседники издания в США и в украинском правительстве подтвердили, что это были именно ATACMS. Американский источник дополнительно уточнил, что были использованы сразу 8 ракет, из которых две россиянам удалось перехватить.

Издание также обратило внимание на официальное заявление российской стороны, в котором утверждалось, что украинцы выпустили 6 ракет, из которых российская ПВО якобы перехватила 5. А одна, которая проскочила, якобы не нанесла существенного вреда.

Видео дня

Украина впервые применила ракеты ATACMS по территории РФ

Как писал УНИАН, сегодня утром Генштаб ВСУ сообщил, что Силы обороны нанесли удар по арсеналу Минобороны РФ в Брянской области. В результате атаки на складах началась вторичная детонация, что подтверждается в том числе и видео, снятыми очевидцами.

Позже издание РБК-Украина со ссылкой на информированный источник в Силах обороны сообщило, что эта атака была осуществлена с использованием баллистических ракет ATACMS. Это был первый случай использования этих ракет по российской территории.

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