Не исключено, что был атакован цех, где организовали производство БПЛА.

В ночь на 17 ноября украинские дроны атаковали цех военного завода в Ижевске, а именно корпус № 14, который расположен на расстоянии более чем в 1250 километрах непосредственно от границы с Украиной, пишет Defense Express со ссылкой на анализ OSINT-специалиста Dnipro Osint.

Отмечается, что, вероятнее всего, в атаке участвовал конвертируемый в ударный БПЛА A-22 "Летучая лиса" от "Аэропрактика".

В российских Telegram-каналах публиковали жалобы россиян на то, что в Ижевске заводы "клепают беспилотники посреди города". Не исключено, что был атакован именно цех, где организовали такое производство.

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"Но также следует напомнить, что именно в Ижевске расположен электромеханический завод "Купол", производящий новые зенитные ракетные комплексы "Тор", а также отвечающий за обслуживание ЗРК "Оса", - отметили на портале.

Также упоминается, что на базе именно этого завода россияне изготавливали дальнобойные дроны "Гарпия-А1".

Кроме того, указывается, что из пяти торгово-развлекательных центров, которые россияне переоборудовали для производства своих дронов, четыре были расположены именно в Ижевске.

Напомним, ранее глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности Андрей Коваленко сообщил, что неизвестные беспилотники атаковали машиностроительный электромеханический завод "Купол" в России.

Отмечалось, что там Россия производит ЗРК "Тор", а также радиолокационные станции и определенные компоненты.

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