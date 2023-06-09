Атака была смешанного типа, поскольку враг применял беспилотники и ракеты, отметила глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины.

В Силах обороны юга раскрыли детали ночной вражеской атаки на Украину. По данным военных, атака была растянута во времени и осуществлялась с применением беспилотников и ракет различных типов.

Об этом во время телемарафона рассказала руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. "Атака была в основном смешанного типа и растянута во времени. Если вспомнить, что начались сигналы воздушных тревог с того, что активизировались морские ракетоносители, в частности, подводный...", - отметила она.

Гуменюк предполагает, что российские захватчики могли коварно провести ротацию, поскольку обнаружить пуск с подводной лодки сложнее.

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Позже воздушная тревога была связана с атакой авиацией и применением ударных дронов. "В целом вся траектория ракет свидетельствовала о том, что они стараются изнурять и население Украины, потому что задействованы были фактически все регионы и системы противовоздушной обороны", - сказала пресс-секретарь Сил обороны юга.

По ее словам, по состоянию на сейчас на дежурстве в Черном море находятся 16 российских судов, из которых один ракетоноситель - подводная лодка.

Удары по Украине прошлой ночью - сейчас это стоит знать

Как сообщал УНИАН, в ночь на 9 июня российские оккупанты нанесли удар по Украине иранскими ударными дронами Shahed-136/131 и крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-55. Атака была направлена на военные объекты и объекты критической инфраструктуры.

В течение атаки запущены до 16 ударных беспилотников и шесть крылатых ракет воздушного базирования.

Украинские военные уничтожили четыре крылатые ракеты Х-101/Х-55, десять ударных дронов Shahed-136/131, "Ланцет" и четыре беспилотника оперативно-тактического уровня "Орлан-10", Supercam.

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