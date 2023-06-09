В Силах обороны юга раскрыли детали ночной вражеской атаки на Украину. По данным военных, атака была растянута во времени и осуществлялась с применением беспилотников и ракет различных типов.
Об этом во время телемарафона рассказала руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. "Атака была в основном смешанного типа и растянута во времени. Если вспомнить, что начались сигналы воздушных тревог с того, что активизировались морские ракетоносители, в частности, подводный...", - отметила она.
Гуменюк предполагает, что российские захватчики могли коварно провести ротацию, поскольку обнаружить пуск с подводной лодки сложнее.
Позже воздушная тревога была связана с атакой авиацией и применением ударных дронов. "В целом вся траектория ракет свидетельствовала о том, что они стараются изнурять и население Украины, потому что задействованы были фактически все регионы и системы противовоздушной обороны", - сказала пресс-секретарь Сил обороны юга.
По ее словам, по состоянию на сейчас на дежурстве в Черном море находятся 16 российских судов, из которых один ракетоноситель - подводная лодка.
Удары по Украине прошлой ночью - сейчас это стоит знать
Как сообщал УНИАН, в ночь на 9 июня российские оккупанты нанесли удар по Украине иранскими ударными дронами Shahed-136/131 и крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-55. Атака была направлена на военные объекты и объекты критической инфраструктуры.
В течение атаки запущены до 16 ударных беспилотников и шесть крылатых ракет воздушного базирования.
Украинские военные уничтожили четыре крылатые ракеты Х-101/Х-55, десять ударных дронов Shahed-136/131, "Ланцет" и четыре беспилотника оперативно-тактического уровня "Орлан-10", Supercam.