Враг коварно нанес повторный удар рядом с местом проведения спасательно-поисковых работ.

В субботу, 28 сентября 2024 года, российские террористы атаковали Сумы с помощью ударного дрона типа "Шахед". Вскоре враг нанес повторный удар – в метрах от служб, которые ликвидировали последствия "прилета".

Как рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, правоохранители работали на месте попадания с первых минут. И оккупанты нанесли повторный удар в считанных метрах от спасателей, полиции и медиков.

"Сегодня враг атаковал город шахедами, которые повредили больницу, жилые дома рядом, машины. Травмированы люди. К сожалению, есть погибшие. Мы с первых минут работали на месте попадания. Патрульные совместно с другими службами выносили пострадавших граждан из разрушенного здания, оказывали домедицинскую помощь. Однако враг коварно нанес повторный удар рядом с местом проведения спасательно-поисковых работ. Именно в нескольких десятках метров от полицейских, спасателей и медиков, которые в это время спасали жизни гражданских людей", – написал он.

Билошицкий подчеркнул, что враг в очередной раз цинично бьет по местам, где работают спасательные службы.

"Очевидно, его цель – убийство людей, которые первыми прибыли на место взрыва для оказания помощи", – добавил он.

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции также поделился кадрами, на которых запечатлен момент повторного удара оккупационных войск РФ по Сумах.

Удар РФ по Сумах

Утром 28 сентября российские оккупанты ударили "Шахедом" по больнице в Сумах. Когда на месте уже работали соответствующие службы, враг ударил еще раз – противник направил ударный дрон прямо на жилой сектор.

По состоянию на 20:00 местные власти сообщали, в результате вражеского авиационного удара по городу Сумы погибли 10 человек. Ранения различной степени тяжести получили 22 человека. 5 человек находятся в тяжелом состоянии. Всего было госпитализировано 15 человек.

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