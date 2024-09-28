Тяжелораненых пациентов перевели в реанимации других медицинских учреждений, узнали журналисты.

Россияне дважды ударили по больнице в Сумах дронами-камикадзе, и уже стали известны последствия вражеской атаки.

В результате удара разрушены четвертый этаж здания, травмпункт, а также разрушено приемное отделение, об этом рассказал директор больницы Владимир Поцелуев в беседе с "Суспільним". Журналисты узнали, что пациенты, которые имели тяжелые ранения, были переведены в реанимации других медучреждений.

На момент взрывов в медицинском учреждении находилось 86 пациентов, из них 15 маломобильных, и 38 работников.

Важные новости - Сумы сегодня в центре внимания

28 сентября россияне ударили в Сумах по учреждению здравоохранения беспилотниками-камикадзе, а потом противники снова атаковали областной центр дронами. Сначала сообщалось, что есть раненые, а впоследствии появилась информация о семи жертвах.

Российские захватчики уже длительное время бьют по Сумах и области с разного вооружением. 14 сентября стало известно, что враги в регионе атаковали энергообъект, и погиб один человек.

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