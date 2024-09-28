В настоящее время госпитализированы 15 человек, из которых 5 находятся в тяжелом состоянии.

Сумская военная областная администрация (ОВА) сообщила оперативную ситуацию относительно последствий вражеского удара по одной из больниц города.

Так, по состоянию на 20:00 в результате вражеского авиационного удара по городу Сумы погибло 10 человек. "Ранения различной степени тяжести получили 22 человека. Госпитализированы 15 человек, из которых 5 находятся в тяжелом состоянии. 7 пострадавших получают амбулаторное лечение", - детализировали в ОВА.

Там добавили, что все пациенты больницы, которая была повреждена, эвакуированы в другие медучреждения. "Пострадавшим оказана необходимая помощь и обеспечены соответствующие условия пребывания с учетом ранений и диагнозов", - заверили в ОВА.

Удар по больнице в Сумах

Сегодня утром оккупанты ударили по больнице в Сумах, применив БпЛА типа "шахед". На месте сразу начали работать все соответствующие службы и в этот момент россияне нанесли повторный удар - враг направил "шахед" на жилой сектор.

Сначала сообщалось о 6 погибших. В полдень президент Владимир Зеленский сообщил, что количество погибших в Сумах возросло до восьми. Затем стало известно, что количество погибших возросло до 9, а раненых - до 21.

29 и 30 сентября в Сумской общине будут Дни траура по погибшим в результате атаки.

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