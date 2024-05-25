Михаил Подоляк резко высказался о возможности переговоров со страной-агрессором.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал субботний удар российских террористов по Харькову. В своей соцсети Х он также выложил соответствующее видео.

"Выходные. Преднамеренный удар управляемой авиационной бомбой по огромному торговому центру. Безусловно, замечательное "мирное предложение" Путина. Надо обязательно о чем-то договариваться с Россией", - написал Подоляк.

В своем посте он недвусмысленно упрекнул западных партнеров в неспособности предоставить Украине необходимое оружие, позволить Киеву атаковать цели на территории РФ, а также в стремлениях отдельных западных политиков договариваться со страной-агрессором.

"Безусловно, нет смысла атаковать российские аэродромы и артиллерию, которые находятся на собственной территории. Почему? Это была бы эскалация. И справедливо ли уничтожать военные активы агрессора на территории агрессора, если каждый день можно наслаждаться уничтожением украинского города. И, конечно, никакой "пассивной защиты" украинского неба, никакой ПВО НАТО и самолетов, которые могли бы сбивать геноцидные российские ракеты в суверенном воздушном пространстве Украины. В конце концов, это бы спровоцировало Россию", - отметил представитель ОП.

Он также задал вопрос: на что именно надо спровоцировать Россию, если она сейчас максимально сознательно убивает граждан другой страны?

"А, да, надо быстрее провести "переговоры", согласиться с правом маньяков вас уничтожать, наконец-то покончить с международным правом и забыть о Харькове и сотнях других украинских городов. Гениальный план. Действительно "мирный" план", - резюмировал Подоляк.

Добавим, что в своем посте Подоляк несколько раз добавил в скобках слово "сарказм".

Удар по Харькову 25 мая

Как сообщал УНИАН, россияне ударили по гипермаркету в Харькове. По последней информации, в результате атаки по меньшей мере два человека погибли, еще 45 получили ранения.

При этом мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что есть большое количество пропавших без вести.

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