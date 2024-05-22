Украине необходимо много самолетов, дальнобойных ракет и дронов.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью восточноевропейскому бюро Report заявил, что в настоящее время у российской армии нет достаточного ресурса, чтобы "пойти колоннами" на Сумы.

Как отметил Подоляк, враг регулярно наносит удары по Сумской области, в частности активно применяет авиационные управляемые бомбы, что привело к практически полному уничтожению всех приграничных сел.

"То есть активные боевые действия, но в гораздо меньшем масштабе, и так идут по всему периметру границ с РФ. Другой вопрос, может ли Россия накопить такой достаточный объем военных ресурсов, имеется ввиду - тех же мобилизованных, чтобы колоннами двигаться куда-то? Нет", — сказал Подоляк.

Видео дня

По его данным, РФ в настоящее время не располагает соответствующими ресурсами для подобных операций. В то же время, у противника есть ресурс для ведения интенсивных боевых действий по линии фронта, где это сейчас и происходит.

"То есть, у России есть тот же дефицит в снарядах, дефицит в баллистических ракетах, дефицит в бронетехнике. У них другой уровень подготовки мобилизованных. Это не тот уровень спецподготовки, который мы видели в начале войны. И, соответственно, Россия тоже вынуждена, исходя из стратегических целей, выбирать для себя приоритетные направления", — отметил Подоляк.

Он отметил, что Украине необходимы большие объемы дальнобойного оружия, ракет, что позволит значительное быстрее уничтожать "точки" нахождения (скопления) вражеской военной техники, боеприпасов, в том числе на приграничных территориях Российской Федерации.

"Безусловно, мы видим изменения в тактике и тем более в стратегии России. Безусловно, она точно также испытывает определенный ресурсный голод. Если Украина будет наращивать удары по так называемой инфраструктуре войны, в том числе, на территории России", — сказал советник главы офиса президента Украины

Он уточнил, что речь не только о нефтепереработке, а и о военных предприятиях, складах и логистических узлах. Тогда у Кремля возникнут значительные затруднения с поставками дополнительных ресурсов на фронт.

Как отметил Подоляк, в связи указанной необходимостью Украина с западными партнерами сейчас обсуждает три аспекта. В частности, это вопрос о наращивании "дальнобойных возможностей Украины" - ракет, дронов, которые могут поражать цели на расстоянии более 200 километров.

"Точно также нужно относиться спокойно к ударам по инфраструктуре, которая расположена не только на оккупированных территориях, но и на территории самой России. Потому что и в рамках международной юрисдикции, и в рамках международного права, когда ты ведешь оборонительную войну, ты, конечно же, должен уничтожать инфраструктуру войны", — пояснил Подоляк.

Также речь о "количественных параметрах" - невозможно при наличии, например, 20-30 ракет дальнего действия уничтожить все накопленные ресурсы противника на линии фронта, протяженностью более 1 тыс. километров. Как подчеркнул Подоляк, РФ реализует свою инициативу именно за счет таких накопленных ресурсов, которые ЗСУ не уничтожили на том или ином направлении.

"Еще одна важная вещь, это авиация. РФ сегодня продолжает доминирование по линии фронта в воздухе за счет тактической авиации, за счет применения большого количества тысяч управляемых авиационных бомб. Дальность поражения наращивается до 50-70 км. Конечно, это составляет большие проблемы для ведения эффективной оборонительной войны", — акцентирует Подоляк. Он добавил, что, как только в распоряжении Украины окажется в нужном количестве соответствующая тактическая авиация, поведение оккупантов на линии фронта сразу изменится.

Ситуация на границе Сумской области - подробности

Напомним, в последнее время появляется все больше информации, что российские оккупационные войска концентрируют силы на Сумском направлении. Для проникновения на украинскую территорию на этом участке враг может использовать ДРГ численностью по 10-15 человек.

Летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе и военный эксперт Роман Свитан считает, что захватчики могут зайти в серую зону. По словам Свитана, сейчас оккупанты базируются в городе Суджа. Появление информации о том, что их оттуда вывозят, может свидетельствовать о подготовке к наступлению.

В то же время, как отметил Свитан, около 10 тысяч российских террористов там сейчас есть, но они не представляют большой угрозы. Для планирования масштабного наступления в районе Сум врагу нужно собрать 100 - 150 тысяч солдат.

Вас также могут заинтересовать новости: