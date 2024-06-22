Он отметил, что кремлевские пропагандисты по указке быстро слепили очередной фейк о ВСУ.

Российские пропагандисты, после очередного удара по гражданским в Харькове, начали генерировать фейк о том, что это ВСУ ударили по городу.

Как сообщил военно-политический обозреватель Александр Коваленко, в доказательство пропагандисты привели видео здания, стена которого разрушена с западной стороны. Он отметил, что на первый взгляд, неоспоримое доказательство правоты оккупантов, но – нет.

"Оккупанты, вроде, как и видео приложили и карту на видео наложили, но почему они сделали это именно так, что скрывается практически полностью нижняя часть видеозаписи? А ответ прост – потому, что там, в десятке метров, воронка от бомбы, прилетевшей не с запада на восток, в стену дома, а с востока на запад на дорожную часть", - объяснил аналитик.

Видео дня

Коваленко отметил, что КАБ с УМПК попал не в само здание, а рядом и от мощнейшей взрывной волны обрушилась кирпичная стена на 3 этажах. Видео с воронкой рядом со зданием, без вырезок опубликовано в открытых источниках, но российским пропагандистам, для оправдания их кровавого преступления, была поставлена задача как можно скорее склеить фейк, что они и сделали… "Как всегда топорно и через одно место", - оценил работу пропагандистов Коваленко.

Удар по Харькову

22 июня оккупанты нанесли удары по Харькову. Россияне ударили по жилой застройке управляемыми авиационными бомбами. Количество пострадавших к настоящему времени резко возросло до 54 человек, сообщил глава ОВА Олег Синегубов. Также известно, что погибли 3 человека.

Харьковщина находится под постоянными атаками вражеской авиации. По данным Генштаба, с начала суток со стороны Белгорода российские террористы нанесли семь ударов четырнадцатью КАБами по населенному пункту Липцы, из Шебекино управляемой авиационной бомбой поразили Волчанск.

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