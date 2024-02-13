Госэкоинспекция проверяет девять объектов в городе и области.

В результате российских ударов по резервуарам предприятия в Немышлянском районе Харькова произошла утечка нефтепродуктов в экосистему. Об этом сообщают в Харьковской областной военной администрации.

По предварительным данным, в окружающую среду попало около 3 тысяч тонн продуктов. Сотрудники Госэкоинспекции отобрали пробы воды на девяти объектах Харькова и области, а именно в реке Уды. Образцы передали на экспресс-тестирование, оно должно определить уровень загрязненности и наличия вредных веществ.

Специалисты уже разработали алгоритм действий по препятствованию продвижению вредных веществ по реке, которая впадает в Северский Донец - определено место, где применят портовые инфраструктурные заграждения, а также проведут обеззараживание водных ресурсов с помощью сорбента. Отмечается, что, по результатам предварительных исследований, нефтепродукты не попали в источники с питьевой водой.

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ОВА решила усилить проверки и меры контроля на местах хранения, транспортировки и реализации нефтепродуктов и других опасных объектов на территории области.

Атака на Харьков 9 февраля: что известно

Напомним, что той ночью российские оккупанты атаковали город беспилотными летательными аппаратами, произошла утечка и возгорание топлива, что привело к масштабному пожару в домах людей.

В Харьковской ОВА сообщали, что в пожаре полностью сгорели 15 частных домов. Огонь унес жизни семерых человек, включая троих детей.

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