Информация о гибели других двух детей подтверждается.

6-летний мальчик из Синельниковского района, которого считали погибшим, выжил.

Об этом сообщил только что глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"Есть уточненная информация о жертвах удара по Синельниковщине. Один из детей, 6-летний мальчик, был в крайне тяжелом состоянии. Впрочем, его удалось доставить в областную больницу. Медики сделали все, что могли. Возможное и невозможное. Спасли", - написал Лысак.

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Он добавил, что как говорят врачи, сейчас у малого положительная динамика.

"К сожалению, это единственная утешительная новость. Информация о других двух погибших детях подтверждается", - отметил глава ОГА.

Ранее Лысак информировал о трех погибших детях на Синельниковщине: 14-летняя девочка и два мальчика - 6 и 8 лет. Тогда он озвучил количество в целом погибших в городе от удара - шесть человек. Еще шестеро пострадали.

Отмечалось, что повреждены около трех десятков частных домов. 4 практически разрушены. Было несколько пожаров, которые уже потушили.

Атака на Днепропетровскую область

Как сообщал УНИАН, в ночь на 19 апреля российская оккупационная армия атаковала Днепропетровскую область. Под обстрелом был также город Днепр. Из-за вражеского удара вспыхнул пятиэтажный дом, он частично разрушен.

Как сообщал Лысак, всего из 16 пострадавших в городе половина - в больнице. Все в состоянии средней тяжести. Но цифра не окончательная. У людей осколочные ранения, переломы, гематомы, резаные раны.

В Кривом Роге трое раненых. Из них двое - в больнице в состоянии средней тяжести.

В Днепре, кроме жилого дома, повреждены два инфраструктурных объекта. В Павлограде повреждено одно из предприятий. На Криворожье поврежден инфраструктурный объект.

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