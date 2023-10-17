Судя по всему, уничтоженный на аэродроме личный состав имел очень большое значение для оккупантов, считает Дудукалов.

После ночного "прилета" по аэродрому во временно оккупированном Бердянске Запорожской области россияне бросили почти все силы для ликвидации последствий удара. Об этом заявил заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов.

"Если мы говорим о взрывах на аэродроме в Бердянске, то это не о количестве, а о качестве. Поскольку, судя по всему, уничтоженный личный состав на аэродроме этой ночью имел очень большое значение для оккупантов. Это можно понять по количеству "скорых", которые помчались на место прилета. Этой ночью практически все "скорые" города поехали к аэродрому. Тоже самое касается и пожарных машин. Местные жители сообщали нам, что все силы были брошены на ликвидацию последствий прилета по оккупантам", – подчеркнул он в эфире телеканала "Эспрессо".

Дудукалов отметил, что теперь российские захватчики усилили меры контроля в Бердянске. Также оккупанты усиливают репрессивные меры.

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"В частности, расположение блокпостов, устраивают проверки местного населения. То есть понятно, что эти взрывы были для оккупантов очень болезненны", – резюмировал он.

"Прилеты" по аэродрому в Бердянске

В ночь на вторник, 17 октября, во временно оккупированном Бердянске прогремели взрывы в районе аэродрома. Сообщалось о масштабном пожаре и детонации боеприпасов. Примечательно, что россияне активно использовали этот аэродром – там базировалось немало российских вертолетов.

В России начали утверждать, что для ударов были применены ракеты ATACMS. При этом официально об их предоставлении Украине не сообщалось.

Впоследствии подобную теорию выдвинуло и американское издание WSJ. Журналисты утверждают, что украинские военные впервые ударили по оккупантам ракетой ATACMS. Их якобы тайно передал Киеву Вашингтон несколькими днями ранее.

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