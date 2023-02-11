Британия ставит себя главным "отцом" победы в Украине, чем разжигает конкуренцию среди других партнеров, отмечает политолог.

Страны Запада поняли, что вести переговоры с кремлевским диктатором Владимиром Путиным о прекращении войны в Украине не имеет никакого смысла. Он просит переговоры на своих условиях, только чтобы "заболтать".

Такое мнение высказал политолог Борис Тизенгаузен в интервью УНИАН. По его словам, Путин использует старые приемы, и переговоры ему нужны, чтобы тянуть время, пока он готовится к новому наступлению.

Но на Западе это уже понимают, поэтому глава Кремля получил обратный эффект в виде усиления военной поддержки Украины, отмечает эксперт.

"Я вижу, что полностью исчезла тема переговоров. Все поняли, что с Путиным разговаривать бесполезно. Путин одной рукой просит переговоры на российских условиях, а другой рукой продолжает мобилизацию и пытается поставить экономику на военные рельсы. Но за океаном же не идиоты сидят. Они видят, что он готовится к наступлению, не прекращает мобилизацию, переговоры нужны только чтобы заболтать. Это все уже старые приемы. И в попытке применить эти старые приемы он получил абсолютно обратный эффект. Все сказали: "Боже, да он конченый. С ним нет никакого смысла разговаривать. Будем уничтожать его и его армию. Давайте танки, давайте авиацию, давайте реактивные бомбы на 150 км, давайте разговаривать о ракетах дальностью 300 км"", - сказал Тизенгаузен.

Также политолог убежден, что на следующем заседании контактной группы в формате "Рамштайн" будет обсуждаться передача Украине авиавооружения. И в этом контексте ведущую роль может сыграть Великобритания, которая ставит себя главным "отцом" победы в Украине.

"Он (Раймштайн, - УНИАН) будет авиационным, я в этом даже не сомневаюсь. Спикер Риши Сунака сказал, что Минобороны Великобритании поручено исследовать возможность того, какие именно виды авиации могут быть переданы Украине. Британия, первой передавая танки нам, ставит себя главным "отцом" победы в Украине. Другие европейские партнеры, которые сели в одну лодку, не хотят отставать, и не хотят, чтобы все лавры достались Британии. Это очень тонкая политическая игра. Тут и США включаются: "Как это так? Мы тут миллиарды передаем, а Британия решила стать главным "отцом" победы? Нет", - говорит Тизенгаузен.

По словам эксперта, конкуренция между теми, кто нам передает вооружение, является важной составляющей. Более того, партнеры Украины уже пересматривают номенклатуру поставок оружия с оборонительного на наступательное.

Переговоры с Россией - что было ранее

Как сообщал УНИАН, государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что несмотря на ошеломляющие потери, которые российские оккупанты несут на поле боя в Украине, Путин продолжает требовать смириться с захватом украинских территорий Россией и не проявляет интерес к дипломатическому завершению войны. При этом, кремлевскому главарю не удалось ни захватить Украину, ни сломить волю украинцев.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов недавно заявил, что в Кремле понимают, что не смогут достичь своих целей в Украине, поэтому уже умоляют о переговорах.

Однако, украинские власти неоднократно заявляли, что будут обсуждать вопросы переговоров с Россией только после того, как она выведет свои войска с территории Украины. А советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что способа договориться с РФ не существует.

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