Вероятно, оккупанта ликвидировали во время сбития вражеского вертолета.

В Украине ликвидировали командира вертолетного полка частной военной компании "Вагнер". Захватчику было слишком грустно на пенсии, поэтому он отправился убивать украинцев.

О смерти топ-пилота "вагнеровцев" сообщили российские ресурсы. По данным блогера Necro Mancer, ликвидирован подполковник Вячеслав Зангиев. Он родом из Владикавказа.

Вероятно, оккупант Зангиев управлял вертолетом "Ми-8", который украинские воины сбили 31 октября в районе Бахмута на Донетчине вблизи сел Спорное и Берестовое.

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Работа воздушных сил

26 октября в Воздушных силах сообщали, что им удалось за два часа сбить 17 иранских дронов-камикадзе, которые запустили российские захватчики.

31 октября Россия вновь нанесла массированную атаку по Украине. Утром в воздушных Силах отчитались о сбитии 44 из 50 крылатых российских ракет.

Вечером главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный сообщил, что за день Россия выпустила по территории страны 55 крылатых ракет Х-101, одну управляемую авиационную ракету Х-59, 22 зенитных ракеты к С-300, 4 БПЛА типа "Shahid-136" и один БПЛА "Ланцет-3".

В то же время на Херсонщине украинские зенитчики за три минуты уничтожили два российских вертолета Ка-52.

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