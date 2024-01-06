В Офисе президента отметили, что истинные цели войны, которую ведет Россия, геноцидные.

На этом этапе войны против Украины стратегия РФ абсолютно прозрачна, в частности, она хочет обязательно "пересидеть" демократические государства и проукраинскую коалицию, пессимизируя настроения, чтобы категорически не проиграть и не нести ответственность за военные преступления.

Противник на приоритетных направлениях продолжает "мясные штурмы", чтобы получать хоть какие-то результаты и таким образом оправдать собственную милитаризацию и превращение страны в "мобилизационно-трудовой лагерь", поделился информацией советник главы Офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк в Telegram.

"Стратегия России на этом этапе войны абсолютно понятна и прозрачна... Масштабно провоцировать любые очаги напряженности, любые эскалации, любые конфликты в разных точках мира, чтобы отвлечь глобальные ресурсы от поддержки Украины...", - отметил он.

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Кроме того, захватчики совершают массированные ракетные удары по украинской земле, чтобы "спровоцировать гуманитарные катастрофы и реализовать настоящие (геноцидные) цели войны".

"Систематический обстрел с территории России прифронтовых городов Украины, чтобы превратить эти территории в выжженную землю и использовать это как базовый пропагандистский аргумент: "Бойтесь нас и дальше и соглашайтесь на наши условия, потому что для нас не существует никаких гуманитарных правил и конвенций"...", - назвал Подоляк еще один пункт со стратегии врага.

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5 января президент Владимир Зеленский заявил, что выдержать этот год - значит выдержать всю полномасштабную войну, которую РФ ведет против украинцев.

В конце ноября 2023 года бывший российский премьер-министр Михаил Касьянов спрогнозировал, что война в нашем государстве закончится в конце 2024-го. По его мнению, украинские воины способны осуществить прорыв и освободить большинство оккупированных россиянами территорий.

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