Сейчас Россия пытается выйти из тупика в своем наступлении.

Российско-украинская война продолжается и оккупанты пытаются продвинуться из Очеретино в направлении трассы Покровск-Константиновка, рассказал в эфире телемарафона военный эксперт Defence Express Иван Киричевский.

"Россияне не то что создают новые направления для атак, не начинают вести какую-то принципиально новую кампанию. Они пытаются просто делать то, что они делают с весны этого года - когда они захватили Авдеевку и пытаются продвигаться от Очеретино до трассы на Покровск-Константиновка. То, что там идут сообщения, что россияне пытаются возобновить активные бои в районе Торецка - это можно считать даже не началом новой наступательной кампании, а скорее попыткой выйти из тупика предыдущего", - пояснил Киричевский.

Он также добавил, что у российской армии до конца весны стояла задача выйти на подступы к крупнейшим украинским городам на востоке Украины - Краматорск, Покровск, Славянск.

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"Должны были там начинать уже уличные бои и создавать для нас негативное развитие событий, чтобы диктовать свою волю. Возможно, у них там задача максимально продвинуться на Донбассе - даже под дату, когда у нас проводилась формула мира. Чтобы в своих посягательствах российская армия выглядела более убедительно", - добавил Киричевский.

Эксперт пояснил, что Силам обороны в стратегическом смысле удалось сорвать планы врага и теперь оккупанты не имеют цели наступать на каких-либо конкретный населенный пункт.

"У них намерение показать, что они могут фиксировать реалии на земле. Поэтому и у нас задача - не просто не допустить врага к определенным географическим рубежам, но и показать, что Кремль может даже не рассказывать о фиксации реалий на земле, а все должно происходить именно в пределах, как это видит Украина и весь цивилизованный мир", - пояснил Киричевский.

Российско-украинская война: важные новости

Накануне аналитики из Института изучения войны сообщили, что Россия могла сформировать еще одну общевойсковую армию для развертывания на линии фронта в Украине. В частности, ее могли перебросить на Харьковское направление.

Тем временем Генштаб сообщил о самых сложных участках фронта российско-украинской войны. На Покровском направлении с начала суток уже произошло 13 боевых столкновений. Однако украинские защитники принимают меры по недопущению продвижения российских войск в глубину нашей территории.

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