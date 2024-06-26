Армия РФ проходит масштабные реформы, включая создание новых общевойсковых соединений армейского уровня.

Россия могла сформировать еще одну общевойсковую армию для развертывания на линии фронта в Украине.

Как говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW), российская армия проходит масштабные реформы, включая создание новых общевойсковых соединений армейского уровня. Заявления украинских источников о "51-й армии" - "ранние индикаторы того, что РФ сформировала еще одну общевойсковую армию для развертывания в Украине".

Спикер Оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Юрий Повх заявил, что российские военные намерены перебросить на харьковское направление части "9-й мотострелковой бригады 51-й армии". По его словам, российские войска перебросили на харьковское направление российские подразделения из Херсонской области и с других направлений.

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Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" подполковник Назар Волошин заявил, что российские войска намерены перебросить части 155-й бригады морской пехоты (Тихоокеанский флот) и "9-й мотострелковой бригады 51-й армии" на харьковское направление, чтобы компенсировать потери.

Как отмечают в ISW, недавно аналитики получили данные, что оккупанты перебросили части 155-й бригады морской пехоты и 9-й мотострелковой бригады (1-й армейский корпус "ДНР") с запада и юго-запада от Донецка на Харьковское направление. Сообщений о "51-й армии" не зафиксировали.

В ISW отмечают, что российские военные, возможно, подчинили 9-ю мотострелковую бригаду возрожденной, возможно, еще со времен Второй мировой войны, "51-й армии".

Война в Украине - последние новости

Продолжается полномасштабная война в Украине, и наши воины продвинулись в городе Волчанск (Харьковская область). Защитники украинского государства в этом населенном пункте недавно немного продвинулись вдоль улицы Соборной.

Противники начали активно наступать в Харьковской области в начале мая и смогли недалеко от границы захватить несколько населенных пунктов. В начале июня спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин сообщил, что наши бойцы держат под контролем около 70% Волчанска.

Позже сообщалось, что враги в этом городе оказались в ловушке - попали в окружение на территории агрегатного завода. По словам соучредителя DeepState Романа Погорелого, точно неизвестно, сколько оккупантов попали в ловушку.

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